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Взятки в полиции в Ростовской области

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2024
В Ростове грабитель сдал полицейского, который требовал у него взятку
27 августа 2024, 12:57
Начальник рыбоохраны в Ростовской области получал взятки таранью
Суд вынес приговор начальнику Волгодонской инспекции рыбоохраны за покровительство незаконной ловли рыбы, сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.
20 августа 2024, 12:29
2023
Полицейского в Ростовской области посадили и лишили звания из-за взятки
В Ростовской области экс-оперативника осудили за взятку и бездействие при расследовании поджога машины, рассказали в пресс-службе судов региона.
24 ноября 2023, 13:33
Начальника полиции Матвеева Кургана отправили в СИЗО до 18 августа
22 июня 2023, 20:07

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