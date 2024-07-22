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Яма на дороге

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Машина провалилась под землю в Ростове-на-Дону
22 июля, 07:39
В Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня
9 июня, 19:19
Грузовик водоканала провалился в яму в центре Ростова
Задние колеса грузовой машины застряли в огромной яме в центре Ростова, сообщают в местном паблике в соцсети.
31 марта, 07:28
2023
Асфальт провалился на мосту через реку Темерник в Ростове-на-Дону в июне
В Ростове-на-Дону появилась большая яма на мосту через реку Темерник, сообщили местные жители.
26 июня 2023, 06:43

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