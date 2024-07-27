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Задержание полицейского в Ростовской области

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2024
Офицер Донского батальона №1 ГИБДД попался на взятке от водителей фур
27 июля 2024, 09:34
2023
Спецкомиссия из Москвы проверит полицию Ростова после задержания глав двух райотделов
В Ростове проведут проверку в рядах МВД после задержания глав районных отделов, об этом сообщили местные СМИ.
26 апреля 2023, 08:18
Задержанным за массовые поборы в Ростовской области полицейским смягчили обвинение
В Ростовской области суды начали рассматривать дела в отношении 26 сотрудников ГИБДД, которым вменяют массовые поборы, сообщают СМИ.
22 апреля 2023, 06:56
Дело возбудили на начальника из ГИБДД на Дону за попытку вывезти оружие из зоны СВО
В Ростовской области задержали начальника полиции, пытавшегося вывезти оружие и боеприпасы из зоны СВО, пишут Telegram-каналы.
21 апреля 2023, 15:40

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