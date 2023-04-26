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Спецкомиссия из Москвы проверит полицию Ростова после задержания глав двух райотделов

26 апреля 2023, 08:18
Фото: Яндекс.Карты
Спецкомиссия из Москвы проверит полицию Ростова после задержания глав двух райотделов
В Ростове проведут проверку в рядах МВД после задержания глав районных отделов, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, накануне в Ростове появились слухи о задержании главы полиции Ленинского района города, теперь портал 1Rnd сообщает о грядущей проверке в рядах МВД.

По данным источника издания в силовых структурах, для проверки ростовской полиции приедет спецкомиссия из Москвы, задачей которой станет всесторонняя оценка работы местных полицейских. Решение направить комиссию приняли после задержания уже второго руководителя отдела МВД.

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«Второго задержанного начальника ОП Москва прощать не собирается», — цитирует своего информатора издание.

Напомним, речь идет о задержании глав ОП Советского и Ленинского районов города — Алексея Абакумова и Дмитрия Шаповалова, которые проходят подозреваемыми и свидетелями по делу о коррупции в рядах местной полиции.

Информация о проверке полиции пока не подтвердилась, данные уточняются.

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