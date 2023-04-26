Спецкомиссия из Москвы проверит полицию Ростова после задержания глав двух райотделов

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Напомним, накануне в Ростове появились слухи о задержании главы полиции Ленинского района города, теперь портал 1Rnd сообщает о грядущей проверке в рядах МВД.
По данным источника издания в силовых структурах, для проверки ростовской полиции приедет спецкомиссия из Москвы, задачей которой станет всесторонняя оценка работы местных полицейских. Решение направить комиссию приняли после задержания уже второго руководителя отдела МВД.
«Второго задержанного начальника ОП Москва прощать не собирается», — цитирует своего информатора издание.
Напомним, речь идет о задержании глав ОП Советского и Ленинского районов города — Алексея Абакумова и Дмитрия Шаповалова, которые проходят подозреваемыми и свидетелями по делу о коррупции в рядах местной полиции.
Информация о проверке полиции пока не подтвердилась, данные уточняются.