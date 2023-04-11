Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Источник портала 161.py рассказал изданию, что в настоящий момент столичные оперативники и следователи допрашивают 26 сотрудников ростовской полиции, чтобы раскрыть подробности преступной деятельности ОПГ, организованной в главке МВД.
Собеседник издания рассказал, что оперативники заблокировали счета фигурантов дела, на которых обнаружили в общей сложности более 30 миллионов рублей в валюте.
После задержания значительная часть полицейских согласилась на сделку со следствием, источник уточнил, что показания против главного подозреваемого Дмитрия Рыбалко дал и задержанный начальник отдела полиции №8 Алексей Абакумов.
По словам Абакумова, Рыбалко предупредили об облаве еще до обысков судей, однако он не поверил в то, что начнут задерживать полицию, и решил не уезжать из страны.
Эта информация пока не получила официального подтверждения в правоохранительных органах или следственном комитете, однако данные будут уточняться.