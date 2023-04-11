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Более 20 полицейских решили дать показания о деятельности ростовского ОПГ

11 апреля 2023, 15:58
Фото: 1MI
Более 20 полицейских дают показания о деятельности ростовского ОПГ
В Ростове 26 сотрудников правоохранительных органов дают показания по делу о полицейской ОПГ, об этом рассказали местные СМИ.

Источник портала 161.py рассказал изданию, что в настоящий момент столичные оперативники и следователи допрашивают 26 сотрудников ростовской полиции, чтобы раскрыть подробности преступной деятельности ОПГ, организованной в главке МВД.

Собеседник издания рассказал, что оперативники заблокировали счета фигурантов дела, на которых обнаружили в общей сложности более 30 миллионов рублей в валюте.

В Ростове арестовали начальника отдела полиции №8 Алексея Абакумова
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После задержания значительная часть полицейских согласилась на сделку со следствием, источник уточнил, что показания против главного подозреваемого Дмитрия Рыбалко дал и задержанный начальник отдела полиции №8 Алексей Абакумов.

По словам Абакумова, Рыбалко предупредили об облаве еще до обысков судей, однако он не поверил в то, что начнут задерживать полицию, и решил не уезжать из страны.

Эта информация пока не получила официального подтверждения в правоохранительных органах или следственном комитете, однако данные будут уточняться.

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