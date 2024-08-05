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Жилой район

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Ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки
В Ростове-на-Дону подготовили документ, на основании которого появится новый жилой район, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
5 августа, 14:00
Жители Левенцовки в Ростове задыхаются от смрада нелегальной свалки
Представитель Народного фронта Ростовской области Николай Архипов сообщил RostovGazeta об огромной несанкционированной свалке в Левенцовском районе Ростова.
31 мая, 11:48
Весной сдадут первые дома на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону
24 января, 05:28
2023
В Ростове-на-Дону возле музыкального театра появятся сухие фонтаны в 2024 году
В Ростове-на-Дону на территории музыкального театра начинаются работы по монтажу сухих фонтанов, сообщили в правительстве региона.
8 июля 2023, 05:10
Еще одну больницу для нищих построят в Ростовской области
В Ростовской области идет строительство больницы, в которой будут лечиться нищие, сообщил владелец «Глории Джинс» Владимир Мельников.
4 июля 2023, 07:45

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