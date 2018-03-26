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Posted 26 марта 2018, 13:59

Published 26 марта 2018, 13:59

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Заупокойную литию по погибшим в Кемерово проведут в Ростове

26 марта 2018, 13:59
Сюжет
Новости Ростова
Заупокойную литию по жертвам пожара в Кемерово проведут в Старо-Покровском храме Ростова-на-Дону во вторник, сообщила местная епархия.

"Возглавит богослужение митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, по завершении службы глава Донской митрополии обратится ко всем собравшимся со словом", - сказано в сообщении.

Всех желающих помянуть погибших в крупном пожаре в Кемерово приглашают к 15.30 мск в храм на Большой Садовой, расположенный напротив музыкального театра.

Напомним, пожар площадью в 1,5 тысячи квадратных метров в торговом центре в Кемерово унес жизни 64 человек. Свои соболезнования выразили глава и ряд официальных лиц Ростовской области.

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#Новости Ростова#Новости
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