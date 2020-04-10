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Автобус протаранил остановку с людьми в Ростове

10 апреля 2020, 14:36
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону водитель автобуса врезался в остановочный комплекс, один человек пострадал, сообщили в городской администрации.

Происшествие случилось в пятницу в Железнодорожном районе на 2-й Кольцевой. Рейсовый автобус вылетел с дороги на обочину и протаранил остановочный комплекс.

«На остановке находилась женщина, она получили травмы. Сейчас ростовчанка находится в реанимации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия. Это в том числе коснется автотранспортного предприятия на предмет соблюдения лицензионных требований.

Ранее в Новочеркасске Ростовской области водитель уснул за рулем и совершил массовую автоаварию. Он успел протаранить несколько автомобилей.

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