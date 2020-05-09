В Ростовской области от коронавируса умерли еще три человека

«Среди умерших за последние сутки трое мужчин: 65-ти лет — из Ремонтненского района, 69-ти лет — из Егорлыкского и 64-х лет — из города Шахты», — сказано в сообщении.
По состоянию на 9 мая в области выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 1674 человека. В тяжелом состоянии находятся 16 человек, выздоровели 338 пациентов.
Под медицинским наблюдением находятся 7234 человека, из них на самоизоляции по месту жительства 7208 человек. Сняли с медицинского наблюдения 18 511 человек, за весь период медицинским наблюдением в области охватили свыше 25,7 тысячи человек.
Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ограничения из-за коронавируса будут снимать поэтапно.