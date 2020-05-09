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В Ростовской области от коронавируса умерли еще три человека

9 мая 2020, 08:00
Фото: donland.ru
Еще три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за последние сутки, сообщили в региональном правительстве.

«Среди умерших за последние сутки трое мужчин: 65-ти лет — из Ремонтненского района, 69-ти лет — из Егорлыкского и 64-х лет — из города Шахты», — сказано в сообщении.

По состоянию на 9 мая в области выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 1674 человека. В тяжелом состоянии находятся 16 человек, выздоровели 338 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся 7234 человека, из них на самоизоляции по месту жительства 7208 человек. Сняли с медицинского наблюдения 18 511 человек, за весь период медицинским наблюдением в области охватили свыше 25,7 тысячи человек.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ограничения из-за коронавируса будут снимать поэтапно.

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