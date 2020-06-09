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Posted 9 июня 2020, 14:18

Published 9 июня 2020, 14:18

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

На один день в Ростове приостановят три троллейбусных маршрута

9 июня 2020, 14:18
Три троллейбусных маршрута приостановят в Ростове-на-Дону в среду, 10 июня, говорится в сообщении городской администрации.

Речь идет о маршрутах №12, №8 и №10. Приостановка движения троллейбусов них связана с проведением ремонта высоковольтного оборудования.

Власти города призвали ростовчан учитывать данное обстоятельство при планировании своих маршрутов.

Напомним, что ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвинеко объявил о перезапуске троллейбусного маршрута № 7 «проспект Сельмаш — Центральный рынок». Это произойдет уже в следующем месяце.

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