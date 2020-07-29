Кандидат от ЛДПР подал документы на участие в выборах губернатора Ростовской области

Петра Пятибратова в качестве кандидата в губернаторы выдвинули в июне на заседании регионального отделения ЛДПР, инициативу поддержали в Высшем совете партии и президиуме фракции в ГД РФ. О своем намерении участвовать в выборах Пятибратов сообщил в избирком 10 июля.