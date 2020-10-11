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Posted 11 октября 2020, 09:32

Published 11 октября 2020, 09:32

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В Ростовской области за сутки 272 человека заразились коронавирусом

11 октября 2020, 09:32
В Ростовской области в лабораториях подтвердили еще 272 случая заражения коронавирусом за сутки, сообщили в правительстве региона.

Побороть болезнь смогли 240 пациентов, сейчас на 100 тысяч населения приходятся 586 случаев заражений. В больницах остаются 1914 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 130 человек.

«За последние 24 часа скончались 9 человек с коронавирусом — пять женщин и четверо мужчин. У всех были хронические заболевания», — говорится в публикации.

В области провели 767 тысяч исследований на инфекцию, положительные результаты оказались в 24624 случаях. Врачи вылечили 19752 пациентов, жертвами инфекции стали 587 человек.

Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

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