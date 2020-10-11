В Ростовской области за сутки 272 человека заразились коронавирусом

Posted 11 октября 2020, 09:32
Published 11 октября 2020, 09:32
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Побороть болезнь смогли 240 пациентов, сейчас на 100 тысяч населения приходятся 586 случаев заражений. В больницах остаются 1914 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 130 человек.
«За последние 24 часа скончались 9 человек с коронавирусом — пять женщин и четверо мужчин. У всех были хронические заболевания», — говорится в публикации.
В области провели 767 тысяч исследований на инфекцию, положительные результаты оказались в 24624 случаях. Врачи вылечили 19752 пациентов, жертвами инфекции стали 587 человек.
Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.