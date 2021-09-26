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У опоры Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону образовался провал в конце сентября

26 сентября 2021, 16:25
Фото: Парк-музей "ПАРАМОНЫ". Ростов.
В Ростове-на-Дону в четверг, 23 сентября, обнаружили крупный провал у основания Ворошиловского моста, об этом сообщили общественники.

Общественники двух ростовских сообществ обнаружили десятиметровый провал под одной из опор Ворошиловского моста. Активисты сообщили, что их находка была случайной, поскольку основной целью их сбора в тот день было наблюдение за строительством гостиницы, которое, по их словам, нарушает водоохранное законодательство.

Активисты сообщили, что провал, образовавшийся под опорой с западной стороны моста уходит на четыре метра в глубину, а также охватывает почти десять метров пространства под опорой. Активисты добавили, что не заметили никаких ограждений или заградительных лент, что свидетельствует о том, что на провал никто не обратил никакого внимания.

Они предположили, что причинами оползня и образования провала стали смывы ливневых потоков по склону, отсутствие бетонных плит, а также каких-либо иных мер по укреплению склона. Общественники также добавили, что работы на Ворошиловском мосту были произведены некачественно, и никем не контролировались, поэтому возник провал.

«В тот же день мы послали тревожные письма в администрацию города и в прокуратуру. Дай Бог, чтобы не произошло катастрофы, пока будут разбираться с опасной ситуацией и её устранением», — подвели итоги своих действий активисты.

Ранее новый провал возник около больницы водников в Ростове-на-Дону.

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