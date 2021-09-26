У опоры Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону образовался провал в конце сентября

Общественники двух ростовских сообществ обнаружили десятиметровый провал под одной из опор Ворошиловского моста. Активисты сообщили, что их находка была случайной, поскольку основной целью их сбора в тот день было наблюдение за строительством гостиницы, которое, по их словам, нарушает водоохранное законодательство.
Активисты сообщили, что провал, образовавшийся под опорой с западной стороны моста уходит на четыре метра в глубину, а также охватывает почти десять метров пространства под опорой. Активисты добавили, что не заметили никаких ограждений или заградительных лент, что свидетельствует о том, что на провал никто не обратил никакого внимания.
Они предположили, что причинами оползня и образования провала стали смывы ливневых потоков по склону, отсутствие бетонных плит, а также каких-либо иных мер по укреплению склона. Общественники также добавили, что работы на Ворошиловском мосту были произведены некачественно, и никем не контролировались, поэтому возник провал.
«В тот же день мы послали тревожные письма в администрацию города и в прокуратуру. Дай Бог, чтобы не произошло катастрофы, пока будут разбираться с опасной ситуацией и её устранением», — подвели итоги своих действий активисты.