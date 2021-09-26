У опоры Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону образовался провал в конце сентября

Активисты сообщили, что провал, образовавшийся под опорой с западной стороны моста уходит на четыре метра в глубину, а также охватывает почти десять метров пространства под опорой. Активисты добавили, что не заметили никаких ограждений или заградительных лент, что свидетельствует о том, что на провал никто не обратил никакого внимания.