Ростовчанин Дибров рассказал всю правду о Галкине, обвинив во вранье

Дибров в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой затронул тему рекламы и контрактах, с которыми связан юморист. Ростовчанин выразил уверенность, что Галкин не пользуется теми товарами, которые советует другим людям.
«Ты думаешь, что наш коллега что-то покупал из того, что рекламировал?», — заявил Дибров. Он добавил, что поклонники юмориста приобретали товары, доверяя его мнению.
Напомним, что Галкин вместе с семьей покинул Россию и улетел в Израиль. За это их начали критиковать, что они не остались в РФ в столь сложный период.