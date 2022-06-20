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Ростовчанин Дибров рассказал всю правду о Галкине, обвинив во вранье

20 июня 13:11
Фото: @polinadibrova
Ведущий Дмитрий Дибров из Ростова-на-Дону высказался о своем коллеге Максиме Галкине и обвинил его во лжи, пишет РИА «Новости».

Дибров в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой затронул тему рекламы и контрактах, с которыми связан юморист. Ростовчанин выразил уверенность, что Галкин не пользуется теми товарами, которые советует другим людям.

«Ты думаешь, что наш коллега что-то покупал из того, что рекламировал?», — заявил Дибров. Он добавил, что поклонники юмориста приобретали товары, доверяя его мнению.

Напомним, что Галкин вместе с семьей покинул Россию и улетел в Израиль. За это их начали критиковать, что они не остались в РФ в столь сложный период.

Ранее Дмитрий Дибров засветился на публике с другой женщиной.

#Желтые новости
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