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Депутат Госдумы от Ростовской области Бородай лично атаковал ВСУ

28 октября 11:20
Фото: ТГ канал Александра Бородая
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай показал свое вероятное участие в спецоперации, говорится на его странице в Telegram.

Ранее парламентарий заявлял, что решил отправиться на фронт в качестве добровольца. Для этого он посетил военкомат.

Теперь в его соцсетях появилось видео с военнослужащим. Последний заявил, что Бородай якобы готовится выстрелить из большого орудия, а в следующем кадре уже показан залп.

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«Александр Юрьевич решил ударить по злодеям», — говорит записывающий ролик боец. После выстрела - ролик, который размещен в Telegram-канале народного избранника, обрывается. Официального комментария по этому поводу Бородай не давал. Информация уточняется. 

Александр Юрьевич стреляет из артиллерийского орудия
Видео: Telegram-канал Александра Бородая

Напомним, что семьи мобилизованных граждан в Ростовской области не будут платить транспортный налог.

Также стало известно, что раненым мобилизованным из донского региона будут выплачивать до 3,8 млн рублей.


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