Ранее парламентарий заявлял, что решил отправиться на фронт в качестве добровольца. Для этого он посетил военкомат.
Теперь в его соцсетях появилось видео с военнослужащим. Последний заявил, что Бородай якобы готовится выстрелить из большого орудия, а в следующем кадре уже показан залп.
«Александр Юрьевич решил ударить по злодеям», — говорит записывающий ролик боец. После выстрела - ролик, который размещен в Telegram-канале народного избранника, обрывается. Официального комментария по этому поводу Бородай не давал. Информация уточняется.
Напомним, что семьи мобилизованных граждан в Ростовской области не будут платить транспортный налог.
Также стало известно, что раненым мобилизованным из донского региона будут выплачивать до 3,8 млн рублей.