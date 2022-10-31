Спасатели предупредили ростовчан о резком ухудшении погоды 31 октября. В городе ожидается усиление скорости ветра, она составит 18 метров в секунду.
В такую погоду возможны падения аварийных деревьев и неустойчивых конструкций, обрывы линий электропередач.
Ростовчан просят держаться дальше от потенциально опасных объектов. Также рекомендуется не парковать автомобили рядом с ветками деревьев, рекламными щитами, строительными объектами. При скачках напряжения нужно отключать от питания все электроприборы.
Днем ранее в городе также бушевал сильный ветер. Из-за него в центре города дерево упало на четыре иномарки, а на улице Горсоветской строительные леса повалило на припаркованные неподалеку машины.