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В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

31 октября 10:14
Фото: 1MI
Последствия урагана
В Ростове скорость ветра усилится до 18 метров в секунду, жителей города просят быть осторожными в неблагоприятных погодных условиях, соответствующее сообщение распространило ГО и ЧС Ростова.
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Погода

Спасатели предупредили ростовчан о резком ухудшении погоды 31 октября. В городе ожидается усиление скорости ветра, она составит 18 метров в секунду.

В такую погоду возможны падения аварийных деревьев и неустойчивых конструкций, обрывы линий электропередач.

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Ростовчан просят держаться дальше от потенциально опасных объектов. Также рекомендуется не парковать автомобили рядом с ветками деревьев, рекламными щитами, строительными объектами. При скачках напряжения нужно отключать от питания все электроприборы.

Днем ранее в городе также бушевал сильный ветер. Из-за него в центре города дерево упало на четыре иномарки, а на улице Горсоветской строительные леса повалило на припаркованные неподалеку машины.

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