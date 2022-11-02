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На сестру мобилизованного из Батайска, рассказавшей о ржавых автоматах, завели дело

2 ноября 17:57
Фото: 1MI
В Батайске Ростовской области дело завели на сестру мобилизованного военнослужащего, рассказавшего о проблемах в армии, об этом сама девушка рассказала в сообществе «Батайск город» в социальной сети «ВКонтакте».

В отношении местной жительницы Олеси Шишкановой, по ее словам, завели административное дело. Девушка заявила, что ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Сама она называет себя сестрой мобилизованного военнослужащего и администрирует в сети сообщество «Батайск город».

В октябре она опубликовала видеообращение брата и его сослуживцев, которое они якобы адресовали военному руководству, и рассказывали о проблемах со снабжением резервистов и их  боевой подготовкой. По словам Олеси Шишкановой, на видеообращение отреагировала полиция.

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Батайчанка заявляет, что не видит в своем деле правонарушений. Она утверждает, что выявление проблем в армии не является ее дискредитацией.

Напомним, в видео, которое опубликовала Шишканова, военные также рассказали, что в военкомате якобы их даже не отправили на медкомиссию, на сбор вещей дали всего лишь полчаса, а в Донецк направили, дескать, со ржавыми автоматами и с той амуницией, которую они сами смогли купить себе еще до отъезда.

Комментариев от Министерства обороны, а также от правоохранительных органов, не поступало, информация уточняется.

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#Алина Заярная#Общество#Армия РФ#Частичная мобилизация#Новости#Батайск#Мобилизация
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