Напомним, в видео, которое опубликовала Шишканова, военные также рассказали, что в военкомате якобы их даже не отправили на медкомиссию, на сбор вещей дали всего лишь полчаса, а в Донецк направили, дескать, со ржавыми автоматами и с той амуницией, которую они сами смогли купить себе еще до отъезда.