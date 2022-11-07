Помощь направили власти и казаки Войска донского. Они передали консервы, макароны, чай, воду и средства гигиены. Также в состав партии вошли одежда и обогреватели.
Замгубернатора Михаил Корнеев рассказал, что в состав подобных грузов входят вещи, которые наиболее востребованы. В том числе у жителей Донбасса.
Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, что 6-й Гвардейский особый казачий полк имени Платова получил уникальное оружие. Оно предназначено для того, чтобы сбивать дроны.
Напомним, что мобилизованных из донского региона военнослужащих отправили в зону спецоперации.