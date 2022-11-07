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Из Ростовской области участвующим на СВО казакам направили партию гуманитарных грузов

7 ноября 12:19
Фото: donland.ru
Партия помощи казакам-ростовчанам в зону СВО
Казакам-добровольцам подразделений ДНР из Ростовской области передали партию гуманитарного груза, сообщили в облправительстве.

Помощь направили власти и казаки Войска донского. Они передали консервы, макароны, чай, воду и средства гигиены. Также в состав партии вошли одежда и обогреватели.

Замгубернатора Михаил Корнеев рассказал, что в состав подобных грузов входят вещи, которые наиболее востребованы. В том числе у жителей Донбасса.

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Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, что 6-й Гвардейский особый казачий полк имени Платова получил уникальное оружие. Оно предназначено для того, чтобы сбивать дроны.

Напомним, что мобилизованных из донского региона военнослужащих отправили в зону спецоперации.

 

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