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В Ростовской области запустят автобусные рейсы в ЛНР с 11 ноября

8 ноября 13:48
Фото: donland.ru
Автобус в Ростовской области
В Ростовской области объявили о старте продаж билетов на автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в ЛНР, об этом рассказали в объединении донских автовокзалов.

Во вторник, 8 ноября, в пресс-службе организации сообщили, что уже через три дня из Ростова-на-Дону в Старобельск начнут ходить автобусные рейсы. 

Автобусы будут ходить через день и отправляться из донской столицы в 11.55 мск, чтобы прибыть в Старобельск к 20.00 мск. При этом на пути следования автобусы будут делать три остановки в Краснодоне, Луганске и Счастье. 

В объединении уточнили, что продажа билетов уже началась как онлайн, так и оффлайн - в кассах автовокзалов города. 

Ранее в Ростовской области открыли альтернативный маршрут для движения грузового транспорта в Крым.

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