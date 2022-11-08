Во вторник, 8 ноября, в пресс-службе организации сообщили, что уже через три дня из Ростова-на-Дону в Старобельск начнут ходить автобусные рейсы.
Автобусы будут ходить через день и отправляться из донской столицы в 11.55 мск, чтобы прибыть в Старобельск к 20.00 мск. При этом на пути следования автобусы будут делать три остановки в Краснодоне, Луганске и Счастье.
В объединении уточнили, что продажа билетов уже началась как онлайн, так и оффлайн - в кассах автовокзалов города.
Ранее в Ростовской области открыли альтернативный маршрут для движения грузового транспорта в Крым.