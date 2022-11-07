«Люди едут стоя, по техническим характеристикам это не автобус, а маршрутка. В этой маршрутке ехать стоя не предусмотрено вообще ни по каким нормам движения», — сказано в обращении горожанина, который утверждает, что даже ширина прохода через салон не позволяет ехать стоя.