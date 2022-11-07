Жители пожаловались, что маршрутки, курсирующие по маршруту № 51, не способны обеспечить потребности пассажирского потока, а потому вне зависимости от времени автобус все время едет забитый до отказа.
«Люди едут стоя, по техническим характеристикам это не автобус, а маршрутка. В этой маршрутке ехать стоя не предусмотрено вообще ни по каким нормам движения», — сказано в обращении горожанина, который утверждает, что даже ширина прохода через салон не позволяет ехать стоя.
Жители уверены, что на маршрут требуется запустить стандартный автобус с большим количеством как сидячих, так и стоячих мест, чтобы обеспечить качественное обслуживание пассажиров.
Тем временем, следует заметить, что на сервисе «Bus Time» протяженность маршрута составляет четыре километра, а время в пути — 11 минут.
Ранее в Ростове жителей попросили проголосовать за изменение маршрута № 71.