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В Ростове жители просят пустить большие автобусы по маршруту № 51

7 ноября 17:55
Фото: pxhere.com
В Ростове жители обратились к властям города, чтобы запустить стандартные автобусы по маршруту № 51, курсирующим между Центральным рынком и Переездом на улице Мечникова, жалоба появилась на портале городского благоустройства.

Жители пожаловались, что маршрутки, курсирующие по маршруту № 51, не способны обеспечить потребности пассажирского потока, а потому вне зависимости от времени автобус все время едет забитый до отказа.

«Люди едут стоя, по техническим характеристикам это не автобус, а маршрутка. В этой маршрутке ехать стоя не предусмотрено вообще ни по каким нормам движения», — сказано в обращении горожанина, который утверждает, что даже ширина прохода через салон не позволяет ехать стоя. 

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Жители уверены, что на маршрут требуется запустить стандартный автобус с большим количеством как сидячих, так и стоячих мест, чтобы обеспечить качественное обслуживание пассажиров.  

Тем временем, следует заметить, что на сервисе «Bus Time» протяженность маршрута составляет четыре километра, а время в пути — 11 минут.  

Ранее в Ростове жителей попросили проголосовать за изменение маршрута № 71.

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#Надежда Пустяк#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Благоустройство#Общественный транспорт#Транспорт
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