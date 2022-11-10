«Потому что плацдарм, который приходится непрерывно оборонять и с которого у нас не получается наступать, не имеет смысла, более того, он вреден. Особенно в условиях отсутствия у нас нормальных логистических возможностей», — добавил парламентарий, в заключение напомнив, что дамба рядом с Новой Каховкой серьезно повреждена. Это создает риски затопления и города, и ближайших низин, которые могут оказаться под водой вместе с военными и бронетехникой.