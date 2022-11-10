Депутат объяснил, что решение генерала Сергея Суровикина не было внезапным и назревало давно. По мнению Бородая, об этом свидетельствовала подготовка к отходу военнослужащих и эвакуация местных жителей.
Сейчас военные собираются организовать линию обороны по реке Днепр, причиной решения стала невозможность качественного снабжения города из-за разрушения мостов силами ВСУ.
Бородай объяснил, что решение обосновано тем, что военным невыгодно оставаться на плацдарме, который требуется постоянно оборонять, хотя сама позиция не дает тактического преимущества.
«Потому что плацдарм, который приходится непрерывно оборонять и с которого у нас не получается наступать, не имеет смысла, более того, он вреден. Особенно в условиях отсутствия у нас нормальных логистических возможностей», — добавил парламентарий, в заключение напомнив, что дамба рядом с Новой Каховкой серьезно повреждена. Это создает риски затопления и города, и ближайших низин, которые могут оказаться под водой вместе с военными и бронетехникой.
Ранее стало известно, что под автомобилем депутата Бородая едва не взорвалась мина.