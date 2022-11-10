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Депутат Госдумы от Ростовской области Бородай высказался о сдаче Херсона

Вчера, 17:21
Фото: sc.mil.ru
Фото для иллюстрации
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай объяснил, что сдача Херсона вызвана не только невозможностью снабжения, но также угрозой затопления города, об этом он рассказал в эфире передачи «Царьград. Главное».

Депутат объяснил, что решение генерала Сергея Суровикина не было внезапным и назревало давно. По мнению Бородая, об этом свидетельствовала подготовка к отходу военнослужащих и эвакуация местных жителей. 

Сейчас военные собираются организовать линию обороны по реке Днепр, причиной решения стала невозможность качественного снабжения города из-за разрушения мостов силами ВСУ. 

Бородай объяснил, что решение обосновано тем, что военным невыгодно оставаться на плацдарме, который требуется постоянно оборонять, хотя сама позиция не дает тактического преимущества.   

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«Потому что плацдарм, который приходится непрерывно оборонять и с которого у нас не получается наступать, не имеет смысла, более того, он вреден. Особенно в условиях отсутствия у нас нормальных логистических возможностей», — добавил парламентарий, в заключение напомнив, что дамба рядом с Новой Каховкой серьезно повреждена. Это создает риски затопления и города, и ближайших низин, которые могут оказаться под водой вместе с военными и бронетехникой. 

Ранее стало известно, что под автомобилем депутата Бородая едва не взорвалась мина.

 

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