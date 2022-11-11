rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт рассказала, у кого из ростовчан вырастут доходы после 1 января

Сегодня, 07:42
Фото: donland.ru
Дед Мороз в Ростове
В Ростовской области с 1 января поднимут зарплаты сотрудникам государственных структур, а также тем жителям, чьи доходы зависят от МРОТ, об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В своем прогнозе для агентства экономической информации «Прайм» эксперт напомнила, что с Нового года, согласно действующему Трудовому кодексу РФ, в очередной раз повысят минимальный размер оплаты труда. 

В свою очередь это отразится на дохода госслужащих, а также тех сотрудников, чей уровень зарплаты напрямую связан с МРОТ. 

Людмила Иванова-Швец напомнила, что индексация зарплат в связи с ростом потребительских цен является обязанностью всех работодателей, однако в коммерческих организация решение об индексации зависит от фактических финансовых возможностей компании.

В 2022 году цены в Ростовской области росли быстрее, чем зарплаты местных жителей
Узнать подробнее

Так из года в год индексацию заработной платы выше уровня инфляции наблюдают в нефтегазовом секторе, а также тяжелой промышленности и банковском секторе.

Ранее в Ростове жители поделились, что каждому четвертому не хватает зарплаты даже на базовые потребности. 

Читайте также:
Ростовчан атакуют козы и преследуют мечты о шестизначной зарплатеМобилизованные получат новые выплаты, а жителям в Ростовской области снизили зарплатыЖителям в Ростовской области заявили, что их зарплаты уменьшились с 2021 года
#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Батайск#Аксай#Азов#Волгодонск#Зарплата
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12