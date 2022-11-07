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Ростовчан атакуют козы и преследуют мечты о шестизначной зарплате

7 ноября 15:26
Фото: Гильем Веллют/CC BY 2.0 / wikimedia.org
На Дону призывников пообещали не отправлять в зону СВО, а в Ростове жители жалуются на бродячих коз и мечтают о зарплате более 200 тысяч рублей.

Цена счастья

В Ростове-на-Дону жители заявили, что для ощущения счастья им достаточно получать 205 тысяч рублей. 

Исследователи портала Superjob провели опрос, чтобы выяснить, какие зарплаты сделают россиян счастливыми. При этом ростовчане вошли в тройку федеральных лидеров по высоким зарплатным ожиданиям, уступив только москвичам, которые хотели бы получать 250 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Владивосток, жителям которого достаточно для счастья 200 тысяч рублей. 

Аналитики сообщают, что за последние шесть месяцев «цена» счастья жителей России возросла на 8% до среднего показателя в 205 тысяч рублей, хотя в начале года она составляла 190 тысяч рублей вне зависимости от города проживания. 

За полгода «цена» счастья россиянина увеличилась практически на 8% — со 190 тысяч рублей в месяц до 205. При этом мужчинам нужно больше денег, чем женщинам.  

Рога и копыта

В Ростове жители Левенцовского микрорайона сообщили, что улицы атаковало стадо из десятка коз. По словам очевидцев, животные поедают траву на газонах рядом с детскими площадками и даже предприняли попытки войти в подъезды. Кроме того, некоторые жители сообщили, что козы мешали им пройти или проехать. 

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Владелец парнокопытных возмутителей спокойствия в спальном районе остается неизвестным, а ростовчане, тем временем, продолжают шутить, что козы взяли район под личный контроль.    

Вне опасности

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов сообщил корреспонденту издания RostovGazeta, что призывники Дона не отправятся в зону СВО на Украине. 

В этом году призыв на срочную службу перенесли на месяц, из-за чего он стартовал 1 ноября, и дончан беспокоило — какова вероятность того, что срочников отправят на СВО. 

Фото: Rostovgazeta.ru

Сейчас власти официально подтверждают, что срочники пройдут службу в обычных условиях, включая тех призывников, которые проживают в новых субъектах РФ. Сейчас для призывников, которых в Ростовской области насчитывают около четырех тысяч человек, и их родителей проводятся специальные собрания с разъяснениями деталей призыва.

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