Цена счастья
В Ростове-на-Дону жители заявили, что для ощущения счастья им достаточно получать 205 тысяч рублей.
Исследователи портала Superjob провели опрос, чтобы выяснить, какие зарплаты сделают россиян счастливыми. При этом ростовчане вошли в тройку федеральных лидеров по высоким зарплатным ожиданиям, уступив только москвичам, которые хотели бы получать 250 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Владивосток, жителям которого достаточно для счастья 200 тысяч рублей.
Аналитики сообщают, что за последние шесть месяцев «цена» счастья жителей России возросла на 8% до среднего показателя в 205 тысяч рублей, хотя в начале года она составляла 190 тысяч рублей вне зависимости от города проживания.
За полгода «цена» счастья россиянина увеличилась практически на 8% — со 190 тысяч рублей в месяц до 205. При этом мужчинам нужно больше денег, чем женщинам.
Рога и копыта
В Ростове жители Левенцовского микрорайона сообщили, что улицы атаковало стадо из десятка коз. По словам очевидцев, животные поедают траву на газонах рядом с детскими площадками и даже предприняли попытки войти в подъезды. Кроме того, некоторые жители сообщили, что козы мешали им пройти или проехать.
Владелец парнокопытных возмутителей спокойствия в спальном районе остается неизвестным, а ростовчане, тем временем, продолжают шутить, что козы взяли район под личный контроль.
Вне опасности
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов сообщил корреспонденту издания RostovGazeta, что призывники Дона не отправятся в зону СВО на Украине.
В этом году призыв на срочную службу перенесли на месяц, из-за чего он стартовал 1 ноября, и дончан беспокоило — какова вероятность того, что срочников отправят на СВО.
Сейчас власти официально подтверждают, что срочники пройдут службу в обычных условиях, включая тех призывников, которые проживают в новых субъектах РФ. Сейчас для призывников, которых в Ростовской области насчитывают около четырех тысяч человек, и их родителей проводятся специальные собрания с разъяснениями деталей призыва.