Сейчас власти официально подтверждают, что срочники пройдут службу в обычных условиях, включая тех призывников, которые проживают в новых субъектах РФ. Сейчас для призывников, которых в Ростовской области насчитывают около четырех тысяч человек, и их родителей проводятся специальные собрания с разъяснениями деталей призыва.