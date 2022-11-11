В ходе опроса удалось выяснить, что на зарплату «в конверте» или работу без оформления в штат, несмотря на риски, готовы согласиться 39% процентов опрошенных, которые не против получать «серую» или «черную» зарплату. При этом подавляющее большинство согласных с подобной схемой — это мужчины в возрасте от 35 до 44 лет с зарплатой до 50 тысяч рублей. Женщин, согласных с такой схемой оплаты труда, оказалось всего 29%.