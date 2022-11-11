Сервис провел опрос среди 1,6 тысячи россиян в 371 городах России, чтобы выяснить, как экономически активное население относится к «серым» схемам выплат заработной платы.
В ходе опроса удалось выяснить, что на зарплату «в конверте» или работу без оформления в штат, несмотря на риски, готовы согласиться 39% процентов опрошенных, которые не против получать «серую» или «черную» зарплату. При этом подавляющее большинство согласных с подобной схемой — это мужчины в возрасте от 35 до 44 лет с зарплатой до 50 тысяч рублей. Женщин, согласных с такой схемой оплаты труда, оказалось всего 29%.
Между тем, сообщается, что показатель сотрудников, согласных работать в ущерб собственных прав и интересов ради негарантированный выгоды, остается стабильным в течение последних пяти лет и варьируется от 38% до 46% в зависимости от периода сбора данных.
При этом число несогласных с серой схемой заработка оказалось ненамного меньше — их 37% среди опрошенных, при этом, как правило, это молодые женщины до 34 лет или предпенсионерки с зарплатой от 50 до 80 тысяч рублей.
Ранее стало известно, сотрудников каких сфер ожидает рост зарплат в 2023 году.