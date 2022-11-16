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Метель, мокрый снег и гололед надвигаются на Ростов

Сегодня, 15:41
Фото: 1MI

В Ростове и в Ростовской области синоптики прогнозируют мокрый снег, метель и гололед

В Ростове прогнозируется мокрый снег и заморозки, предупредили в ГО и ЧС.
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Погода

С четверга 17 ноября в Ростове резко ухудшится погода. В этот день в городе пойдет мокрый снег, сменяющийся дождем. Ветер разгонится до 20 метров секунду. Температура воздуха днем составит +12 градусов, а ночью — +6. Тем не менее спасатели предупреждают о высокой вероятности гололеда, а также налипания мокрого снега на провода и ветки деревьев.

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Жителям Ростова рекомендуется соблюдать меры безопасности на льду. Также внимательными просят быть водителей ввиду плохой видимости и гололеда.

Ранее климатолог Александр Иошпа рассказал, какой будет зима в Ростовской области в этом году.

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