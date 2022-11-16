С четверга 17 ноября в Ростове резко ухудшится погода. В этот день в городе пойдет мокрый снег, сменяющийся дождем. Ветер разгонится до 20 метров секунду. Температура воздуха днем составит +12 градусов, а ночью — +6. Тем не менее спасатели предупреждают о высокой вероятности гололеда, а также налипания мокрого снега на провода и ветки деревьев.