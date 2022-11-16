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В МСК рассказали, как будут сдавать дома после запрета принимать деньги у дольщиков

Сегодня, 18:33
Фото: 1MI
Надзорный орган потребовал запретить строительной компании МСК принимать деньги у новых дольщиков из-за нарушения сроков сдачи объектов в строй. Однако застройщик продолжит строительство на собственные средства. Об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе МСК.

Напомним, что региональный Госстройнадзор потребовал через суд запретить Московской строительной компании (МСК) принимать деньги у новых дольщиков для достройки двух многоэтажек ЖК «Город у реки». Поводом для этого стало нарушение обязательств перед покупателями квартир по срокам сдачи объектов в эксплуатацию.

«Мы действительно были вынуждены перенести сроки сдачи по двум нашим литерам в ЖК «Город у реки», — подтвердили в пресс-службе МСК.

Первый перенос в МСК объяснили ограничениями во время пандемии коронавируса. Основные причины текущего переноса сроков обусловлены новыми особенностями социально-экономической ситуации — нарушением логистических цепочек и последовавшей за этим сменой подрядных организаций.

«После изменения логистических цепочек последовала корректировка проектной документации, в связи с чем работы пришлось приостанавливать», — добавили в пресс-службе МСК. 

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Одним из оснований обращения в суд с заявлением о приостановке привлечения средств дольщиков, стал перенос сроков сдачи дома более, чем на три месяца. Если иск удовлетворят  — ООО СЗ «МСК-Капитал» не сможет заключать договоры участия в долевом строительстве в отношении двух объектов ЖК «Город у реки». Однако в компании застройщика подчеркивают, что это никак не повлияет на достройку домов.

«Строительство будет продолжено в штатном режиме. Финансирование всех необходимых производственных процессов будет осуществляться за счет собственных средств», — подчеркнули в пресс-службе МСК.

Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются за последние годы строители, в 2022 году МСК сдала в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ростове. До конца года планируется ввести в строй еще два дома, а на начало 2023-го запланирована сдача трех домов. В компании заверяют, что все объекты будут достроены и переданы собственникам в сроки, указанные в актуальной редакции проектной документации.

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