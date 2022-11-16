В МСК рассказали, как будут сдавать дома после запрета принимать деньги у дольщиков

Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются за последние годы строители, в 2022 году МСК сдала в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Ростове. До конца года планируется ввести в строй еще два дома, а на начало 2023-го запланирована сдача трех домов. В компании заверяют, что все объекты будут достроены и переданы собственникам в сроки, указанные в актуальной редакции проектной документации.