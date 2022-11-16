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Жителям Ростовской области предложили взять детей-сирот к себе на Новый год

Сегодня, 15:21
Фото: donland.ru
Новогоднее поздравление детей в Ростовской области
В Ростовской области местные жители могут пригласить к себе в гости на Новый год детей-сирот, сообщается на сайте регионального правительства.

В Ростовской области проходит акция «Новый год в кругу семьи». В рамках нее жители региона могут пригласить к себе в гости сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сделать это можно с 28 ноября по 31 января.

Однако для участия в акции местным жителям необходимо собраться немало документов для органов опеки. Среди них копия паспорта, а также справки об отсутствии судимости, зависимостей и болезней, или медицинское заключение по форме № 164/у.

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Чиновники считают, что проведение подобных акций помогает детям-сиротам встретить Новый год в атмосфере уюта и домашнего тепла. Также ребята могут подружиться с семьями, которые пригласили их вместе провести праздник.

Ранее власти Ростова рассказали, как экономят на новогодних украшениях города в 2022 году.

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