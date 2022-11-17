Аналитики решили узнать у ростовчан, как они относятся к своей работе. 41% опрошенных однозначно заявил, что любит свою профессиональную деятельность. Совершенно не любят свою работу 31% респондентов. 28% ростовчан находятся в смешенных чувствах и не смогли дать однозначный ответ.
Также эксперты отмечают, что отношение к работе имеет корреляцию с возрастом. Например, среди ростовчан в возрасте от 18 до 24 лет любовь к своей профессиональной деятельности испытывают лишь 33% опрошенных. Среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет свою работу любят 42%, а уже среди тех, кто старше 55 лет, фанатов своего дела 64%.
Чаще остальных о любви к своей профессиональной деятельности заявляют работники таких сфер, как искусство, развлечения, масс-медиа, наука и туризм. Больше всего не любят свою работу юристы, бухгалтеры и врачи.
Ранее ростовчане назвали главные причины перегорания и утомления на работе.