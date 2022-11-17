rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 60% трудящихся в Ростове не любят свою работу

Сегодня, 08:14
Фото: DSCstudios / freepik.com
Работник спит на работе
31% из опрошенных жителей Ростова признались, что не любят то, чем занимаются на рабочем месте, следует из исследования, проведенного hh.ru.

Аналитики решили узнать у ростовчан, как они относятся к своей работе. 41% опрошенных однозначно заявил, что любит свою профессиональную деятельность. Совершенно не любят свою работу 31% респондентов. 28% ростовчан находятся в смешенных чувствах и не смогли дать однозначный ответ.

Также эксперты отмечают, что отношение к работе имеет корреляцию с возрастом. Например, среди ростовчан в возрасте от 18 до 24 лет любовь к своей профессиональной деятельности испытывают лишь 33% опрошенных. Среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет свою работу любят 42%, а уже среди тех, кто старше 55 лет, фанатов своего дела 64%.

Юристы рассказали о правах россиян по работе в праздничные дни
Узнать подробнее

Чаще остальных о любви к своей профессиональной деятельности заявляют работники таких сфер, как искусство, развлечения, масс-медиа, наука и туризм. Больше всего не любят свою работу юристы, бухгалтеры и врачи.

Ранее ростовчане назвали главные причины перегорания и утомления на работе.

Читайте также:
В Ростовской области 76% работодателей брали сотрудников на работу «по блату»Официанты и повара в Ростове чаще других перегорают на работеОколо 80% жителей в Ростовской области заявили, что им надоела работа
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Работа#Статистика
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону до 22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов
Сегодня, 11:07
Прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом и шестью ранеными в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:30
«Нас травят»: жители Каменска-Шахтинского раскритиковали качество питьевой воды
Сегодня, 10:23
Школьника осудили в Ростовской области за фейк о подготовке нападений на школы
Сегодня, 09:25
«Тоже мне удивили»: ростовчане высказались о сомнительном мясе в детсадах
Сегодня, 08:56