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Ростовский врач рассказал, как легко преодолеть сезон вирусных заболеваний

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Зима
Иммунитет человека ослабляет под воздействием минусовых температур. Для того, чтобы успешно преодолеть всплеск вирусных заболеваний в период похолодания, надо заранее позаботиться о своем здоровье, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в поликлиниках Ростова пока еще не слишком ощутим. Очевидный всплеск врачи ожидают при уверенном наступлении минусовой температуры и первых осадках. Но этот рост — обычный, сезонный, который бывает каждый год.

«Но если человек беспокоится о своем здоровье, то, конечно же, следует явиться в поликлинику и сделать прививки», - отмечают доктора.

По их словам, в поликлиниках Ростова сегодня можно вакцинироваться от гриппа, коронавируса и пневмококка.

Медсестра с вакциной
Фото: 1MI
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«Но перед прививкой следует обязательно посетить врача тем, кто давно не обращался за медицинской помощью, особенно касается людей возраста 40+. Это позволит оценить их состояние здоровья», - советует терапевт поликлиники.

Врачи сходятся во мнении, что самая главная забота о здоровье заключается в ведении определенного образа жизни.

«Поменьше токсичной еды и алкоголя. От курения желательно отказаться вообще. Делать зарядку, закаляться, и не брать в голову плохие мысли. При соблюдении всех этих условий эпидсезон будет успешно пройден», - уверенны медики.

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