Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в поликлиниках Ростова пока еще не слишком ощутим. Очевидный всплеск врачи ожидают при уверенном наступлении минусовой температуры и первых осадках. Но этот рост — обычный, сезонный, который бывает каждый год.