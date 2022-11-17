Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в поликлиниках Ростова пока еще не слишком ощутим. Очевидный всплеск врачи ожидают при уверенном наступлении минусовой температуры и первых осадках. Но этот рост — обычный, сезонный, который бывает каждый год.
«Но если человек беспокоится о своем здоровье, то, конечно же, следует явиться в поликлинику и сделать прививки», - отмечают доктора.
По их словам, в поликлиниках Ростова сегодня можно вакцинироваться от гриппа, коронавируса и пневмококка.
«Но перед прививкой следует обязательно посетить врача тем, кто давно не обращался за медицинской помощью, особенно касается людей возраста 40+. Это позволит оценить их состояние здоровья», - советует терапевт поликлиники.
Врачи сходятся во мнении, что самая главная забота о здоровье заключается в ведении определенного образа жизни.
«Поменьше токсичной еды и алкоголя. От курения желательно отказаться вообще. Делать зарядку, закаляться, и не брать в голову плохие мысли. При соблюдении всех этих условий эпидсезон будет успешно пройден», - уверенны медики.