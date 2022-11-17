В ведомстве рассказали, что впервые для лечения ребенка с ДЦП и сиалореей успешно применили инкоботулотоксин, который является сильнейшим ядом органического происхождения известным современной науке. Он является нейротоксином и в естественной неконтролируемой среди в результате жизнедеятельности бактерий вызывает ботулизм — поражение нервной системы.
Однако в психоневрологическом отделении ОДКБ этот токсин использовали для лечения ребенка, чтобы избавить его от избыточного выделения слюны за пределы рта, которое наблюдается у пациентов с ДЦП.
Врачи сообщают, что применение токсина прошло успешно.
Ранее в Ростове врачи спасли человека, чье сердце начало качать кровь со скоростью 200 ударов в минуту.