В ведомстве рассказали, что впервые для лечения ребенка с ДЦП и сиалореей успешно применили инкоботулотоксин, который является сильнейшим ядом органического происхождения известным современной науке. Он является нейротоксином и в естественной неконтролируемой среди в результате жизнедеятельности бактерий вызывает ботулизм — поражение нервной системы.