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В Ростовской области для лечения ребенка с ДЦП впервые использовали токсичный яд

Сегодня, 13:34
Фото: unsplash.com
В Ростовской области для лечения ребенка, страдающего от ДЦП и сиалореи, использовали смертельный токсин, об этом сообщили в донском Минздраве.

В ведомстве рассказали, что впервые для лечения ребенка с ДЦП и сиалореей успешно применили инкоботулотоксин, который является сильнейшим ядом органического происхождения известным современной науке. Он является нейротоксином и в естественной неконтролируемой среди в результате жизнедеятельности бактерий вызывает ботулизм — поражение нервной системы. 

Однако в психоневрологическом отделении ОДКБ этот токсин использовали для лечения ребенка, чтобы избавить его от избыточного выделения слюны за пределы рта, которое наблюдается у пациентов с ДЦП. 

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Врачи сообщают, что применение токсина прошло успешно. 

Ранее в Ростове врачи спасли человека, чье сердце начало качать кровь со скоростью 200 ударов в минуту. 

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