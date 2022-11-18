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Следственный комитет завел дело из-за гибели двух рабочих на стройке в Ростове

Сегодня, 16:57
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Следователи изучают обстоятельства гибели двух рабочих из-за падения башенного крана в Ростове, сообщается на сайте СК РФ по региону.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели двух рабочих 18 ноября в Ростове. Трагедия произошла на улице Берберовской. Башенный кран упал на стройплощадку, погубив разнорабочего и машиниста.
 
Следственные органы полагают, что на строительном объекте нарушались правила безопасности. Сейчас происходит осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Сотрудники СК проводят судебно-медицинские и технические экспертизы.
Стали известны подробности гибели рабочих из-за рухнувшего крана на стройке в Ростове
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Ранее Прокуратура начала свою проверку из-за падения крана на стройке в Ростове.

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