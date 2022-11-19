В субботу жители Первомайского и Пролетарского районов Ростова рассказали изданию о граде, который накрыл восточную часть города вечером 19 ноября.
Дождь начался примерно в 16.30 мск, и уже через несколько минут вместе с ним пошел град размером с горох, который длился несколько минут и после сменился сильным ливнем.
Ростовчане призвали других горожан быть осторожными во время непогоды и по возможности не выходить на улицу во время града.
Ранее синоптики прогнозировали мокрый снег на выходных, однако вместо него в Ростовскую область пришло аномальное потепление.