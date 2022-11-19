rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дождь с градом размером с горох обрушился на улицы Ростова 19 ноября

Сегодня, 14:04
Фото: pxhere.com
В Ростове жители сообщают граде размером с горох и ливне, накрывшем восточную часть города — Первомайский и Пролетарский районы.
Сюжет
Погода

В субботу жители Первомайского и Пролетарского районов Ростова рассказали изданию о граде, который накрыл восточную часть города вечером 19 ноября. 

Дождь начался  примерно в 16.30 мск, и уже через несколько минут вместе с ним пошел град размером с горох, который длился несколько минут и после сменился сильным ливнем.

Град размером с горох обрушился на Ростовна-Дону утром 12 августа
Узнать подробнее

Ростовчане призвали других горожан быть осторожными во время непогоды и по возможности не выходить на улицу во время града.

Ранее синоптики прогнозировали мокрый снег на выходных, однако вместо него в Ростовскую область пришло аномальное потепление.

Читайте также:
В Ростовской области из-за града и ураганного ветра объявили штормовое предупреждениеНа Ростовскую область идет грозовой фронт с градом и штормовым ветром 19 сентябряВ Ростовской области со 2 по 4 сентября объявили штормовое из-за ливней и града
#Видео#Надежда Пустяк#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дорога#Городская среда#Город#Происшествие#Прогноз погоды#Град
Подпишитесь
На Дону пытаются решить проблемы с водой, пока в Ростове отключают отопление и свет
Сегодня, 18:27
В Ростовской области открыли запись детей в кружки и секции через Госуслуги
Сегодня, 15:21
«Да, с боями»: российские войска в Донбассе пошли в наступление по всей линии фронта
Сегодня, 13:34
Власти объяснили, почему не удается решить проблему с водой в Каменске-Шахтинском
Сегодня, 16:31
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Вчера, 10:59