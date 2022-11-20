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МинЖКХ Ростовской области взяло на контроль ситуацию с водой в Каменске-Шахтинском

Сегодня, 06:54
Фото: 1MI
Качество питьевой воды в Каменске-Шахтинском взяло на контроль министерство ЖКХ, сообщили в правительстве Ростовской области.

В городе с 16 ноября ввели режим ЧС из-за того, что в водопроводной воде выявили повышенное содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.

Жители Каменска-Шахтинского заявили, что из-за ситуации с водой обратились к президенту России Владимиру Путину.

В Каменске-Шахтинском из-за непригодной к питью воды ввели режим ЧС с 16 ноября
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Ситуацию с питьевой водой в городе взяло на контроль региональное министерство ЖКХ, пробы воды беру дважды в неделю. Для населения организовали подвоз воды.

Отмечается, что ситуация осложняется тем, что по ряду причин в воде повышается содержание некоторых органических веществ. 

Когда в Каменске-Шахтиском решат проблемы с водой, не сообщается.

 

 

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