В городе с 16 ноября ввели режим ЧС из-за того, что в водопроводной воде выявили повышенное содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.
Жители Каменска-Шахтинского заявили, что из-за ситуации с водой обратились к президенту России Владимиру Путину.
Ситуацию с питьевой водой в городе взяло на контроль региональное министерство ЖКХ, пробы воды беру дважды в неделю. Для населения организовали подвоз воды.
Отмечается, что ситуация осложняется тем, что по ряду причин в воде повышается содержание некоторых органических веществ.
Когда в Каменске-Шахтиском решат проблемы с водой, не сообщается.