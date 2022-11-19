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Власти объяснили, почему не удается решить проблему с водой в Каменске-Шахтинском

Сегодня, 13:31
Фото: pxhere.com
В Каменске-Шахтинском собираются привлечь «Ростовводоканал» для решения проблемы с поставками качественного водоснабжения населению и отмены режима ЧС, подробностями поделились в пресс-службе правительства Ростовской области.

Напомним, с 16 ноября ноября в Каменске-Шахтинском начал действовать режим ЧС, который ввели из-за ухудшения качества питьевой воды. Возможными причинами этого эксперты называли и загрязнение подземных вод, и халатность предприятий химической промышленности, и даже диверсии, однако из-за превышения концентрации химикатов в воде она перестала подходить для употребления ее горожанами.

На днях донской министр ЖКХ Сергей Сизиков провел совещание в Каменске-Шахтинском, посвященное решению проблемы с водоснабжением, и посетил очистные сооружения с водозабором предприятия «Исток». В ходе визита делегация проверила готовность систем очистки, а также рекомендовала поставщику водоснабжения проконсультироваться с ростовскими коллегами относительно подбора дозировки химических реагентов для процедуры очистки воды. 

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«Кроме того, на сегодняшний день, согласно анализу проб, отмечено улучшение показателей и незначительное отклонение по органическим соединениям», — сообщил Сергей Сизиков, добавив, что в настоящий момент забор проб воды производят не реже двух раз в неделю. 

Министр уточнил, что ситуация с водоснабжением Каменска-Шахтинского находится на контроле ведомства, однако решению проблемы мешают некоторые сложности. 

«Есть определенные сложности, из-за которых в воде повышается содержание некоторых органических веществ. Сегодня рассматривается возможность увеличения объема воды, подаваемой из скважин для улучшения качества водоснабжения города», — в заключение добавил глава министерства. 

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