Напомним, с 16 ноября ноября в Каменске-Шахтинском начал действовать режим ЧС, который ввели из-за ухудшения качества питьевой воды. Возможными причинами этого эксперты называли и загрязнение подземных вод, и халатность предприятий химической промышленности, и даже диверсии, однако из-за превышения концентрации химикатов в воде она перестала подходить для употребления ее горожанами.
На днях донской министр ЖКХ Сергей Сизиков провел совещание в Каменске-Шахтинском, посвященное решению проблемы с водоснабжением, и посетил очистные сооружения с водозабором предприятия «Исток». В ходе визита делегация проверила готовность систем очистки, а также рекомендовала поставщику водоснабжения проконсультироваться с ростовскими коллегами относительно подбора дозировки химических реагентов для процедуры очистки воды.
«Кроме того, на сегодняшний день, согласно анализу проб, отмечено улучшение показателей и незначительное отклонение по органическим соединениям», — сообщил Сергей Сизиков, добавив, что в настоящий момент забор проб воды производят не реже двух раз в неделю.
Министр уточнил, что ситуация с водоснабжением Каменска-Шахтинского находится на контроле ведомства, однако решению проблемы мешают некоторые сложности.
«Есть определенные сложности, из-за которых в воде повышается содержание некоторых органических веществ. Сегодня рассматривается возможность увеличения объема воды, подаваемой из скважин для улучшения качества водоснабжения города», — в заключение добавил глава министерства.