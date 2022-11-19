Напомним, с 16 ноября ноября в Каменске-Шахтинском начал действовать режим ЧС, который ввели из-за ухудшения качества питьевой воды. Возможными причинами этого эксперты называли и загрязнение подземных вод, и халатность предприятий химической промышленности, и даже диверсии, однако из-за превышения концентрации химикатов в воде она перестала подходить для употребления ее горожанами.