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В понедельник 21 ноября в Ростове ожидается резкое потепление до +15 градусов

Сегодня, 16:21
Фото: Pxhere.com
Начало новой рабочей недели в Ростове выдастся теплым и дождливым, предупредили синоптики.
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Погода

Новая неделя начнется в Ростове с резкого потепления. Так, в понедельник 21 ноября температура воздуха днем составит +15 градусов, а ночью — +9. Скорость ветра достигнет девяти метров в секунду. Несмотря на теплый погодный фронт, с понедельника по среду в городе будут лить дожди.

К четвергу 24 ноября ливни прекратятся, однако небо будет оставаться облачным. С этого дня снова начнется постепенное похолодание. Днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов, а ночью — до +6.

Пик холодов на текущей неделе придется на выходные. Тогда температура воздуха днем составит +6 градусов, а ночью — +3. Ветер разгонится до 14 метров в секунду. Однако осадков не ожидается.

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