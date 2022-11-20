Новая неделя начнется в Ростове с резкого потепления. Так, в понедельник 21 ноября температура воздуха днем составит +15 градусов, а ночью — +9. Скорость ветра достигнет девяти метров в секунду. Несмотря на теплый погодный фронт, с понедельника по среду в городе будут лить дожди.
К четвергу 24 ноября ливни прекратятся, однако небо будет оставаться облачным. С этого дня снова начнется постепенное похолодание. Днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов, а ночью — до +6.
Пик холодов на текущей неделе придется на выходные. Тогда температура воздуха днем составит +6 градусов, а ночью — +3. Ветер разгонится до 14 метров в секунду. Однако осадков не ожидается.