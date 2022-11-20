Новая неделя начнется в Ростове с резкого потепления. Так, в понедельник 21 ноября температура воздуха днем составит +15 градусов, а ночью — +9. Скорость ветра достигнет девяти метров в секунду. Несмотря на теплый погодный фронт, с понедельника по среду в городе будут лить дожди.