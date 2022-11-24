Ростовский эксперт Михайлов высказался о принятом законе о запрете пропаганды ЛГБТ

«Во-первых, куда денутся все профильные кафе, куда очень любили ходить высокопоставленные чиновники. А во-вторых, будет ли контроль за исполнением законодательства? Ведь по сути, сейчас каждый может назвать другого тем самым „представителем ЛГБТ“, и начать какое-то преследование», — делится мыслями политолог.