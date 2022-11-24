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Ростовский эксперт Михайлов высказался о принятом законе о запрете пропаганды ЛГБТ

Сегодня, 12:58
Фото: JNP2014/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Представители ЛГБТ-сообществ получили слишком большую свободу во времена либерального «прогресса» и так называемой демократии. Сейчас пришло время закрутить им гайки, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Собеседник поясняет, что сейчас поднимаются темы о морали, о перестройке обучения с упором на патриотизм и воспитание традиционных ценностей.

«Видимо, в связи с этим было решено ускорить процесс нейтрализации любой деятельности ЛГБТ», — отмечает Евгений Михайлов.

По его словам, главные вопросы нового закона заключаются в другом.

«Во-первых, куда денутся все профильные кафе, куда очень любили ходить высокопоставленные чиновники. А во-вторых, будет ли контроль за исполнением законодательства? Ведь по сути, сейчас каждый может назвать другого тем самым „представителем ЛГБТ“, и начать какое-то преследование», — делится мыслями политолог.

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