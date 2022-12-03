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Около трети ростовчан сообщили об ухудшении материального положения осенью 2022 года

Сегодня, 13:32
Фото: pxhere.com
В Ростове 29% жителей заявили, что их материальное положение ухудшилось за три последних месяца, данные об этом представили аналитики «Фонда общественного мнения».

В пятницу, 2 декабря, фонд опубликовал результаты исследования динамики материального положения среди россиян. Помимо федеральной выборки эксперты представили результаты по группам респондентов, проживающих в разных типах населенных пунктов, где Ростов-на-Дону попал в категорию городов-миллионников. 

Согласно результатам исследования, только 23% населения оценивают свое материальное положение как хорошее, между тем 56% респондентов заявили, что их финансовые возможности можно назвать «средними», еще 19% считают, что живут плохо. 

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При этом, согласно данным опроса, 29% признают, что их материальное положение стало хуже за последние три месяца. И еще 22% респондентов уверены, что дальше их ждут изменения к худшему. 

Оптимистично настроенными в текущих экономических условиях остаются 19% ростовчан. 

Ранее ростовчане пожаловались, что их зарплат стало не хватать на оплату постоянно дорожающих продуктов и услуг ЖКХ.

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