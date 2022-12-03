В пятницу, 2 декабря, фонд опубликовал результаты исследования динамики материального положения среди россиян. Помимо федеральной выборки эксперты представили результаты по группам респондентов, проживающих в разных типах населенных пунктов, где Ростов-на-Дону попал в категорию городов-миллионников.
Согласно результатам исследования, только 23% населения оценивают свое материальное положение как хорошее, между тем 56% респондентов заявили, что их финансовые возможности можно назвать «средними», еще 19% считают, что живут плохо.
При этом, согласно данным опроса, 29% признают, что их материальное положение стало хуже за последние три месяца. И еще 22% респондентов уверены, что дальше их ждут изменения к худшему.
Оптимистично настроенными в текущих экономических условиях остаются 19% ростовчан.
Ранее ростовчане пожаловались, что их зарплат стало не хватать на оплату постоянно дорожающих продуктов и услуг ЖКХ.