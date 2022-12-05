В Ростове одна из местных жительниц заявила, что не может уехать на работу по утрам из-за нехватки транспорта на проспекте 40-летия Победы. Девушка рассказала, что переехала в восточную часть города еще в сентябре, и с тех пор постоянно испытывает проблемы с общественным транспортом.
Ростовчанка сообщила, что ежедневно десятки людей стоят на остановках по проспекту 40-летия Победы в ожидании маршрутов № 70, 80 и 22.
«Подъезжает автобус настолько забитый, что еле открываются двери<…> Сегодня в 8.15 утра подъехал № 80 автобус, водитель не смог открыть переднюю дверь, потому что на ней в буквальном смысле повисли люди, сделал еще несколько попыток открыть, закрыл задние двери и уехал», — рассказала женщина, заметив, что все ожидающие остались стоять на остановке следующего автобуса, после чего история повторилась.
Она назвала попытки уехать из Александровки «квестом» и попросила добавить дополнительные транспортные средства на маршруты или создать новый автобусный маршрут, поскольку район постоянно расширяется и застраивается новым жильем.
Ранее жители Западного заявили об аналогичных проблемах с общественным транспортом в новых районах.