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«На дверях повисли люди»: ростовчанам не хватает автобусов на маршрутах № 70 и 80

Сегодня, 14:04
Фото: 1MI
ростовчанам не хватает автобусов на маршрутах № 70 и 80

В Ростове жители не могут добраться на работу из-за нехватки автобусов на маршрутах

Ростовчане пожаловались на острую нехватку автобусов на маршрутах № 70 и 80, сведения об этом появились на портале городского благоустройства.

В Ростове одна из местных жительниц заявила, что не может уехать на работу по утрам из-за нехватки транспорта на проспекте 40-летия Победы. Девушка рассказала, что переехала в восточную часть города еще в сентябре, и с тех пор постоянно испытывает проблемы с общественным транспортом. 

Ростовчанка сообщила, что ежедневно десятки людей стоят на остановках по проспекту 40-летия Победы в ожидании маршрутов № 70, 80 и 22.  

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«Подъезжает автобус настолько забитый, что еле открываются двери<…> Сегодня в 8.15 утра подъехал № 80 автобус, водитель не смог открыть переднюю дверь, потому что на ней в буквальном смысле повисли люди, сделал еще несколько попыток открыть, закрыл задние двери и уехал», — рассказала женщина, заметив, что все ожидающие остались стоять на остановке следующего автобуса, после чего история повторилась. 

Она назвала попытки уехать из Александровки «квестом» и попросила добавить дополнительные транспортные средства на маршруты или создать новый автобусный маршрут, поскольку район постоянно расширяется и застраивается новым жильем. 

Ранее жители Западного заявили об аналогичных проблемах с общественным транспортом в новых районах.

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