«Подъезжает автобус настолько забитый, что еле открываются двери<…> Сегодня в 8.15 утра подъехал № 80 автобус, водитель не смог открыть переднюю дверь, потому что на ней в буквальном смысле повисли люди, сделал еще несколько попыток открыть, закрыл задние двери и уехал», — рассказала женщина, заметив, что все ожидающие остались стоять на остановке следующего автобуса, после чего история повторилась.