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Володин заявил, что Франция и Германия ответственны за события на Украине

Сегодня, 18:21
Фото: kremlin.ru
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Франция и Германия несут ответственность за события на Украине, и им придется компенсировать ущерб жителям ЛДНР, об этом сообщил портал «Новые известия».

Вячеслав Володин прокомментировал недавнее выступление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая рассказала, что Минские соглашения намеренно отказались исполнять. Он назвал подобные решения «лживой политикой» и заявил, что правительства Франции и Германии несут полную ответственность за происходящее на территории Украины в настоящий момент.  

«Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации», — цитирует политика издание. 

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Володин уточнил, что главным последствием милитаризации киевского режима стал геноцид мирных жителей Донбасса, и теперь правительствам этих стран придется компенсировать гражданам ЛДНР причиненный ущерб за прошедшие восемь лет. 

Ранее жителям России, видящим во всем украинские флаги, посоветовали посетить психиатра.

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