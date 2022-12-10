Вячеслав Володин прокомментировал недавнее выступление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая рассказала, что Минские соглашения намеренно отказались исполнять. Он назвал подобные решения «лживой политикой» и заявил, что правительства Франции и Германии несут полную ответственность за происходящее на территории Украины в настоящий момент.
«Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации», — цитирует политика издание.
Володин уточнил, что главным последствием милитаризации киевского режима стал геноцид мирных жителей Донбасса, и теперь правительствам этих стран придется компенсировать гражданам ЛДНР причиненный ущерб за прошедшие восемь лет.
Ранее жителям России, видящим во всем украинские флаги, посоветовали посетить психиатра.