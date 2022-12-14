В 2023 году безналичную оплату проезда введут во всех видах общественного транспорта Ростовской области. Исключение не составят даже электрички. Для этого в регионе введут специальные транспортные карты, своего рода аналог московской карты «Тройка». Пассажиры смогут ей пользоваться не только внутри муниципалитетов, но и между районами области.
Все виды пассажирского транспорта оборудуют специальными терминалами и валидаторами. Власти обещают сделать это до 1 апреля 2023 года.
Выпуском транспортных карт займется единый оператор. Льготникам карты будут выдавать бесплатно сотрудники соцзащиты.
Также власти заверяют, что после введения новой системы оплаты проезда будут наказывать водителей, собирающих с пассажиров деньги «в стаканчик».
Ранее строительство канатной дороги в Ростове-на-Дону отложили как минимум на год.