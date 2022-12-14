В 2023 году безналичную оплату проезда введут во всех видах общественного транспорта Ростовской области. Исключение не составят даже электрички. Для этого в регионе введут специальные транспортные карты, своего рода аналог московской карты «Тройка». Пассажиры смогут ей пользоваться не только внутри муниципалитетов, но и между районами области.