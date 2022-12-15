В четверг, 15 декабря, вечером на левом берегу Дона между территорией Ростова-на-Дону и Аксаем возникла пятикилометровая пробка. Затор протянулся от Песчаного озера до улицы Гулаева в Аксае.
Согласно данным карт, на то, чтобы проехать этот участок, автомобилистам предстоит потратить не меньше получаса.
Также напоминаем, что ранее ГИБДД призвали водителей Ростовской области соблюдать осторожность во время вождения из-за неблагоприятных погодных условий и гололедицы.
Ранее на въезде в Ростовскую область из Донецка (ДНР) образовалась огромная пробка, которая собрала десятки автомобилей у КПП в Успенке.