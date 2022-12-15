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На подъезде к Ростову на М-4 «Дон» возникла пятикилометровая пробка 15 декабря

Сегодня, 15:11
Фото: pxhere.com
На М-4 «Дон» от 1066-го километра на левом берегу Дона до Аксая возникла многокилометровая пробка, данные об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

В четверг, 15 декабря, вечером на левом берегу Дона между территорией Ростова-на-Дону и Аксаем возникла пятикилометровая пробка. Затор протянулся от Песчаного озера до улицы Гулаева в Аксае.

Согласно данным карт, на то, чтобы проехать этот участок, автомобилистам предстоит потратить не меньше получаса.

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Также напоминаем, что ранее ГИБДД призвали водителей Ростовской области соблюдать осторожность во время вождения из-за неблагоприятных погодных условий и гололедицы. 

Ранее на въезде в Ростовскую область из Донецка (ДНР) образовалась огромная пробка, которая собрала десятки автомобилей у КПП в Успенке.

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