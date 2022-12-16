rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Счастье стало ближе: из Ростова запустили рейсовые автобусы в новые регионы РФ

Сегодня, 09:30
Фото: pxhere.com

Из Ростова запустили автобусные рейсы в Старобельск и Счастье в ЛНР

В декабре из Ростова-на-Дону запустили автобусные рейсы в Старобельск и Счастье, данные об этом появились на сайтах по продаже билетов.

Согласно данным портала «Автовокзалы.ру», теперь ростовчане и гости города смогут отправиться в города Старобельск и Счастье на автобусе. 

Три перевозчика будут отвозить пассажиров из Ростова на автовокзал Старобельска каждый день, однако двое из них будут выезжать в 11.55 мск, чтобы приехать в Старобельск в 19.00 мск (20.00 по киевскому времени). Еще один будет осуществлять ночные рейсы раз в три-четыре дня. Для этого автобус будет выезжать в 21.00 мск, чтобы приехать в город к 07.25 мск. В зависимости от перевозчика автобусы будут отправляться по четным и нечетным дням. 

Автобусные рейсы Ростов — Москва стали самыми популярными в стране осенью 2022 года
Узнать подробнее

Это подтвердили и порталу 161.py в справочной городского автовокзала, сообщив, что автобус будет делать остановки в Каменске-Шахтинском, Луганске и Счастье. 

Ранее стало известно, какие автобусные рейсы стали самыми популярными у пассажиров Ростовской области с сентября по ноябрь.

Читайте также:
В Ростове может поменяться маршрут автобуса № 67а из ЛевенцовкиВ Ростове отстранили водителя автобуса, который справил нужду прямо из салонаПассажирский автобус слетел в кювет и опрокинулся на трассе из Ростова в Ставрополь
#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#ЛНР#Дорога#Общественный транспорт#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Раненый в Новошахтинске полицейский рассказал, как выжил после стрельбы
Сегодня, 08:24
Знаменитые ростовские попугаи из Порт-Катона замерзли насмерть
Сегодня, 06:18
Жители Северного в Ростове по пожаловались на коричневую вонючую воду в кранах
Сегодня, 06:54
Ростовчане назвали местью включение губернатора Голубева в санкционный список США
Сегодня, 05:35
Сильные заморозки пообещали ростовчанам с 20 декабря
Сегодня, 05:24
Мертвого дельфина заметили на берегу Таганрогского залива днем 15 декабря
Сегодня, 04:55