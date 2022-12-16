Три перевозчика будут отвозить пассажиров из Ростова на автовокзал Старобельска каждый день, однако двое из них будут выезжать в 11.55 мск, чтобы приехать в Старобельск в 19.00 мск (20.00 по киевскому времени). Еще один будет осуществлять ночные рейсы раз в три-четыре дня. Для этого автобус будет выезжать в 21.00 мск, чтобы приехать в город к 07.25 мск. В зависимости от перевозчика автобусы будут отправляться по четным и нечетным дням.