Согласно данным портала «Автовокзалы.ру», теперь ростовчане и гости города смогут отправиться в города Старобельск и Счастье на автобусе.
Три перевозчика будут отвозить пассажиров из Ростова на автовокзал Старобельска каждый день, однако двое из них будут выезжать в 11.55 мск, чтобы приехать в Старобельск в 19.00 мск (20.00 по киевскому времени). Еще один будет осуществлять ночные рейсы раз в три-четыре дня. Для этого автобус будет выезжать в 21.00 мск, чтобы приехать в город к 07.25 мск. В зависимости от перевозчика автобусы будут отправляться по четным и нечетным дням.
Это подтвердили и порталу 161.py в справочной городского автовокзала, сообщив, что автобус будет делать остановки в Каменске-Шахтинском, Луганске и Счастье.
Ранее стало известно, какие автобусные рейсы стали самыми популярными у пассажиров Ростовской области с сентября по ноябрь.