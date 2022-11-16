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В Ростове может поменяться маршрут автобуса № 67а из Левенцовки

Сегодня, 13:33
Фото: Яндекс.Карты
Автобус 67а в Ростове
Департамент транспорта Ростова предлагает изменить маршрут движения автобуса № 67а, соответствующая инициатива размещена на портале «Активный ростовчанин».

Департамент транспорта Ростова хочет улучшить транспортное обслуживание Левенцовского района города. Для этого чиновники хотят изменить маршрут автобуса №67а. В частности, предлагается организовать движение автобуса по проспекту Солженицына, улице Ткачева до пересечения с проспектом Маршала Жукова. Таким образом, маршрут общественного транспорта увеличится на две остановки.

Действующая и предлагаемая схема маршруа 67а в Ростове
Фото: ar.rostov.gorod.ru
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Голосование за предложенную инициативу завершится 21 ноября. Сейчас в опросе поучаствовало уже 285 ростовчан. Большинство высказалось за изменение маршрута.

Ранее схему движения автобуса № 71 предложили изменить в Ростове.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Транспорт#Общественный транспорт
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