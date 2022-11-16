Департамент транспорта Ростова хочет улучшить транспортное обслуживание Левенцовского района города. Для этого чиновники хотят изменить маршрут автобуса №67а. В частности, предлагается организовать движение автобуса по проспекту Солженицына, улице Ткачева до пересечения с проспектом Маршала Жукова. Таким образом, маршрут общественного транспорта увеличится на две остановки.
Голосование за предложенную инициативу завершится 21 ноября. Сейчас в опросе поучаствовало уже 285 ростовчан. Большинство высказалось за изменение маршрута.
Ранее схему движения автобуса № 71 предложили изменить в Ростове.