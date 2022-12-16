В департаменте автодорог предупредили, в переулке Газетном, 18 в воскресенье, 25 декабря, запланировано религиозное мероприятие, из-за которого в городе введут временное ограничение на движение автомобилей на участке между улицами Баумана и Тургеневской. Ограничения будут действовать с 16.00 до 18.00 мск.