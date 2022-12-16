rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове закроют проезд в центре из-за еврейского праздника Хануки 25 декабря

Сегодня, 07:27
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростовская синагога. переулок Газетный, 18
Власти Ростове-на-Дону предупредили об ограничении проезда рядом с Ростовской синагогой 25 декабря, сообщение об этом появилось на портале администрации.

В департаменте автодорог предупредили, в переулке Газетном, 18 в воскресенье, 25 декабря, запланировано религиозное мероприятие, из-за которого в городе введут временное ограничение на движение автомобилей на участке между улицами Баумана и Тургеневской. Ограничения будут действовать с 16.00 до 18.00 мск. 

Как отмечали Новый год и Рождество в Ростове и Нахичевани-на-Дону сто лет назад
Узнать подробнее

Согласно открытым данным, уже на этой неделе в воскресенье наступит Ханука — праздник света, которой продлится восемь дней. 

Ранее в Ростове рассказали, по каким улицам автомобилисты не смогут проехать до лета 2023 года.

Читайте также:
Глава Московской области Воробьев рассказал, как отпразднуют Новый год в регионеВ Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому годуВо сколько жителям Ростова-на-Дону обойдется встреча Нового года в Сочи
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Дорога#Праздник
Подпишитесь
Раненый в Новошахтинске полицейский рассказал, как выжил после стрельбы
Сегодня, 08:24
Знаменитые ростовские попугаи из Порт-Катона замерзли насмерть
Сегодня, 06:18
Жители Северного в Ростове по пожаловались на коричневую вонючую воду в кранах
Сегодня, 06:54
Ростовчане назвали местью включение губернатора Голубева в санкционный список США
Сегодня, 05:35
Сильные заморозки пообещали ростовчанам с 20 декабря
Сегодня, 05:24
Мертвого дельфина заметили на берегу Таганрогского залива днем 15 декабря
Сегодня, 04:55