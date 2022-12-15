Глава Московской области Воробьев рассказал, как отпразднуют Новый год в регионе

Глава Подмосковья рассказал, что власти работают над обеспечением подарками тех детей, кто лишился родителей. В Московской области детских домов нет, однако они есть на новых территориях. Там в детдомах проживают 1200 человек. Им через сайт «Добродел» каждый житель Подмосковья может сделать подарки.