Глава Московской области Воробьев рассказал, как отпразднуют Новый год в регионе

По словам губернатора, салютов и фейерверков в Подмосковье не будет, но власти не могут запретить это делать отдельным людям. В регионе организуют множество мероприятий для детей, елки в муниципалитетах. Об этом информирует riamo.ru.
Так, в «Крокусе» состоится представление для всех детей военнослужащих с подарками. Большой зал вмещает 6 500 человек.
Воробьев отметил, что власти Подмосковья подготовили все для отдыха в зимние праздники: гостиницы, парки, музеи, выставки и разные спортивные соревнования.
В этом году в Подмосковье традиционная акция «Стань Дедом Морозом!» посвящена детям Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.
Глава Подмосковья рассказал, что власти работают над обеспечением подарками тех детей, кто лишился родителей. В Московской области детских домов нет, однако они есть на новых территориях. Там в детдомах проживают 1200 человек. Им через сайт «Добродел» каждый житель Подмосковья может сделать подарки.
Недавно в ТАСС состоялась пресс-конференция минкульта Московской области. Подробности зимней программы в регионе раскрыл министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов. Он подчеркнул, что в 2022 году организаторами акцент делается на семейные мероприятия и камерный формат.
Кузнецов добавил, что в гостеатрах региона состоится свыше 100 новогодних представлений. Более 300 спектаклей пройдет в муниципальных театрах Московской области. В домах культуры Подмосковья проведут свыше 3000 мероприятий. В первую очередь они предназначены для детей и их родителей.