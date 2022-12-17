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СК начал проверку после смертельного пожара в Ростовской области

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
В Ростовской области следствие проводит проверку после пожара, в котором погиб один человек, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось в пятницу, 16 декабря, в станице Красноярской. Здесь загорелся частный дом и погиб его владелец.

Известно, что погибшему было 55 лет. Причиной пожара стала неисправность самодельного отопительного прибора.

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Теперь следствие по факту случившегося проводит процессуальную проверку. 

Согласно статистики, чаще всего причинами пожаров становятся неисправные электропроводка и бытовые приборы. Сюда же входит и неаккуратное обращение с огнем. 

Ранее муж и жена сгорели в своем доме в Ростове-на-Дону днем 16 декабря.

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