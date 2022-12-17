Происшествие случилось в пятницу, 16 декабря, в станице Красноярской. Здесь загорелся частный дом и погиб его владелец.
Известно, что погибшему было 55 лет. Причиной пожара стала неисправность самодельного отопительного прибора.
Теперь следствие по факту случившегося проводит процессуальную проверку.
Согласно статистики, чаще всего причинами пожаров становятся неисправные электропроводка и бытовые приборы. Сюда же входит и неаккуратное обращение с огнем.
Ранее муж и жена сгорели в своем доме в Ростове-на-Дону днем 16 декабря.