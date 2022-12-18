Координатор стратегических коммуникаций Совбеза США Джон Кирби на днях заявил, что Вашингтон не будет мешать Украине в диверсиях на территории Крыма. Комментируя эту новость политолог Владимир Соловейчик предположил, что подобный карт-бланш может касаться и других регионов России, в частности, Ростовской области.
Аналитик вспомнил, как еще до начала спецоперации глава МИД Британии Лиз Трасс опровергала принадлежность к России Воронежской и Ростовской областей. Это заявление чиновница сделала прямо на встрече с Сергеем Лавровым. Соловейчик сделал прогноз изданию ФАН, что Украина и ее покровители будут всячески добиваться поражения России и ее распада на несколько государств. Именно поэтому важно пресекать украинские диверсии и довести СВО до победного конца.
Ранее ростовский депутат Виктор Водолацкий заявил, что Киев должен вернуться в состав России.