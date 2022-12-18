Аналитик вспомнил, как еще до начала спецоперации глава МИД Британии Лиз Трасс опровергала принадлежность к России Воронежской и Ростовской областей. Это заявление чиновница сделала прямо на встрече с Сергеем Лавровым. Соловейчик сделал прогноз изданию ФАН, что Украина и ее покровители будут всячески добиваться поражения России и ее распада на несколько государств. Именно поэтому важно пресекать украинские диверсии и довести СВО до победного конца.