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Министерство природы ищет источник едкого зловония в Ростове

Сегодня, 15:50
Фото: mpr26.ru
Министерство природы ищет источник едкого зловония в Ростове
На невыносимый запах жалуются сразу нескольких районов Ростова, пишут СМИ.

Зловонный запах распространился по Ростову днем 21 декабря. На неприятный аромат посетовали жители центра, Кировского, Советского и Железнодорожного районов. Идентифицировать источник зловония самостоятельно им не удалось.

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Министерство природы Ростовской области заявило порталу 1рнд, что уже занимается решением проблемы. Им поступили многочисленные звонки от местных жителей. Сейчас бригада инспекторов выехала на место, чтобы установить источник зловонья, окутавшего город.

Ранее сообщалось, что в Ростове у асфальтового завода массово умирают собаки, а людям становится плохо.

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