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Казаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов из ВСУ на Кинбурнской косе

Сегодня, 07:15
Фото: donland.ru
Казаки бригады «Дон» сорвали высадку диверсантов из ВСУ на Кинбурнской косе
Казачьей бригаде «Дон», по данным СМИ, удалось предотвратить попытки высадки украинских диверсантов на Кинбурнской косе в Херсонской области.

Об этом РИА «Новости» рассказал один из офицеров. По его словам, предотвратили две высадки диверсантов ВСУ.

«После этого они стали чаще совершать обстрелы по нам, в том числе из минометов. В ответ российские войска используют «Град», — уточнил офицер.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

До этого в зону спецоперации отправилась казачья рота «Ростов». Она полностью состоит из добровольцев. Известно, что они поехали на службу с полными комплектами амуниции, медикаментами, продуктами.

 

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