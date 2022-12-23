Об этом РИА «Новости» рассказал один из офицеров. По его словам, предотвратили две высадки диверсантов ВСУ.
«После этого они стали чаще совершать обстрелы по нам, в том числе из минометов. В ответ российские войска используют «Град», — уточнил офицер.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого в зону спецоперации отправилась казачья рота «Ростов». Она полностью состоит из добровольцев. Известно, что они поехали на службу с полными комплектами амуниции, медикаментами, продуктами.