С приближением праздничных дней и длинных выходных населению напомнили о важности сохранения бдительности и осторожности, особенно, во время посещения мест массового скопления людей.
Горожан призывают обязательно информировать правоохранителей о вызывающих подозрение предметах, которые находятся без присмотра на оживленных улицах города или в общественном транспорте.
В случае обнаружения странных предметов жителей просят звонить в УМВД Таганрога по номерам 02, 8-8634-632-220 или 383-986, городской отдел УФСБ по телефону 8-8634-383-523 или же в службу 112.
Власти сделали уточнение, что при обнаружении предмета, сообщать о нем можно исключительно с помощью обычных проводных телефонов.
«Сотовым телефоном пользоваться запрещено», — сказано в сообщении.
Ранее власти региона сообщили, что на охрану общественного порядка бросят более 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и дружинников.