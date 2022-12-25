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Жителей Ростовской области призвали быть бдительными в период новогодних праздников

Сегодня, 05:12
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области жителей призвали проявить осторожность и информировать правоохранительные органы о подозрительных находках в период празднования Нового года и Рождества, об этом сообщили в администрации Таганрога.

С приближением праздничных дней и длинных выходных населению напомнили о важности сохранения бдительности и осторожности, особенно, во время посещения мест массового скопления людей.

Горожан призывают обязательно информировать правоохранителей о вызывающих подозрение предметах, которые находятся без присмотра на оживленных улицах города или в общественном транспорте. 

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В случае обнаружения странных предметов жителей просят звонить в УМВД Таганрога по номерам  02,  8-8634-632-220 или 383-986, городской отдел УФСБ по телефону 8-8634-383-523 или же в службу 112. 

Власти сделали уточнение, что при обнаружении предмета, сообщать о нем можно исключительно с помощью обычных проводных телефонов. 

«Сотовым телефоном пользоваться запрещено», — сказано в сообщении. 

Ранее власти региона сообщили, что на охрану общественного порядка бросят более 3,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и дружинников. 

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